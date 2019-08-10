Franck Ribery hakkında flaş transfer iddiası!

Bundesliga devi Bayern Münih'te aralıksız olarak forma giydiği 12 sezonun ardından bu yaz boşa çıkan Franck Ribery, Avrupa'da yaz transfer döneminin sonuna yaklaşırken kendisine hâlâ kulüp bulamadı. Bir ara eski takımı Galatasaray'ın da gündemine gelen 36 yaşındaki yıldız isimle ilgili Alman basını çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre PSV Eindhoven'ın teknik direktörlüğünü yürüten Mark van Bommel, Bayern'de üç buçuk yıl boyunca birlikte top koşturduğu Ribery'yi takımında görmek istiyor. Haberde Fransız sol kanat oyuncusunun bu yaz kariyerini sonlandıran Arjen Robben'i arayarak PSV hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler