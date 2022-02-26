Francisco Montero: Her zaman hazırlıklı olmalısınız

Süper Lig 'in 27. haftasında konuk olduğu Sivasspor 'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta Francisco Montero, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Vida'nın sakatlanmasının ardından ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol stoper, hızlıca ısınıp maça çıkmasına rağmen ritmi yakaladığını belirtti, ''Beklemediğim bir durumdu. Geç ısınmama rağmen ritmi yakaladım. Her zaman hazırlıklı olmalısınız, ben de bugün oynadığım oyundan memnunum.'' dedi.

1-0'dan sonra geriye yaslandıklarını ve Sivasspor'un hücumda etkili olduğunu bildiklerini ifade eden Montero, ''İkinci yarıda defansta ve atakta takım olarak iyi savaştık ve kazandık'' diye konuştu.







