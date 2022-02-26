MENÜ

Francisco Montero: Her zaman hazırlıklı olmalısınız

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, 3-2 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Vida'nın ısınmada sakatlanmasının ardından ilk 11'de başlayan İspanyol stoper, her zaman hazırlıklı olmalarını gerektiğini ve oynadığı oyundan memnun olduğunu vurguladı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 21:38 Son Güncelleme:
- A +
Francisco Montero: Her zaman hazırlıklı olmalısınız

Süper Lig 'in 27. haftasında konuk olduğu Sivasspor 'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta Francisco Montero, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Vida'nın sakatlanmasının ardından ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol stoper, hızlıca ısınıp maça çıkmasına rağmen ritmi yakaladığını belirtti, ''Beklemediğim bir durumdu. Geç ısınmama rağmen ritmi yakaladım. Her zaman hazırlıklı olmalısınız, ben de bugün oynadığım oyundan memnunum.'' dedi.

1-0'dan sonra geriye yaslandıklarını ve Sivasspor'un hücumda etkili olduğunu bildiklerini ifade eden Montero, ''İkinci yarıda defansta ve atakta takım olarak iyi savaştık ve kazandık'' diye konuştu.


İlgili Haberler
Son dakika! Beşiktaş'ta Vida sakatlandı, ilk 11'de Montero başladı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...