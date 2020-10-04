Francisco Montero: Hepimizin düzeltmesi gereken şeyler var

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan ve bu maça ilk 11'de başlayan Francisco Montero, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beklenmedik hatalar yaptıklarını belirten Montero, "Beklediğimiz bir skor değildi. Hatalar yaptık ve bu hataların bedelini ödedik. İlk yarıya ve ikinci yarıya başlarken uyuşuk başladık. Bu mağlubiyeti hak ettik" dedi.

Takım halinde herkesin düzeltmesi gereken şeyler olduğunu aktaran 21 yaşındaki savunmacı, "Aslında bugün bütün maç boyunca yaşadığımız olaylar sırf defans hattıyla ilgili değil. Bütün takım işi bu, futbol takım işi... Santrfordan kaleciye kadar hepimizin düzeltmemiz gereken şeyler var. Bunlar üzerine çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı. "