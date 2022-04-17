Süper Lig 'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş 'ta Francisco Montero, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Montero, "Çok fazla defans yapan bir takıma karşı oynadık. Defansif olarak iyiydik ancak gol bulmakta zorlandık, Giresunspor çok iyi kapandı. Alanyaspor maçından tek fark, gol atamamamızdı" dedi.

"Hepimiz meslektaşı"

Maçta yaşanan ikşi takım futbolcularının birbirlerine yardım ettikleri anlarla ilgili gelen soruya ise savunma oyuncusu, "Hepimiz meslektaşız, hepimiz insanız, rakip de olsak saha içinde birbirimize yardım etmek, doğamızın gereği." sözleri ile cevap verdi.



