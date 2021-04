Francesco Farioli: Beraber acı çektik, beraber savaş verdik!

Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fatih Karagümrük, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, çok büyük bir karakter gösterdiklerini belirtti. Farioli yaptığı açıklamada, ”Herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün gerçekten futboldan öte şeyler başardık. Kariyerimdeki en zor haftalardan biriydi. Her geçen gün yeni sıkıntılar yaşadık. 16 oyuncumuz eksikti. Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncularımız oldu. Yavaş yavaş eksildik. Beraber acı çektik, beraber savaş verdik. Takım hiçbir zaman geri adım atmadı. Her zaman savaşmaya devam ettik. Çok fazla oyuncumuz yoktu. En iyi kondisyonunda olan oyuncuları tercih ettim. Oyuncuları en iyi mevkilere yerleştirmeye çalıştık. Bu haftaki bütün çalışmalarda ne çalıştıysak oyuncularım daha fazlasını başardı. Burada çalışan herkese ve oyuncularıma tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“BENİM İÇİN GENÇ YA DA YAŞLI OYUNCU DİYE BİR ŞEY YOK”

Karagümrük’e geldiğinden bu yana genç oyunculara şans vermesi üzerine sorulan bir soruya ise Farioli, “Bu genç oyuncularla alakalı değil. Onların hepsi benim gözümde aynı. Onların içindeki savaşçı ruhu çıkarmaya çalışıyorum. Hafta boyunca bütün oyuncular farklı bir seviyedeydi, limitleri olmadığını gösterdi bütün oyuncular. Serhat bugün hazırdı, Egemen hazırdı. Herkes takıma bir şey kattı. Benim için genç ya da yaşlı diye bir şey yok” şeklinde konuştu.

“BUGÜNKÜ TECRÜBEMİ SATIN ALACAK BİR PARA YOK”

Bugün sahada gördüklerinden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden genç teknik adam, “Bugün özellikle Jimmy’e teşekkür etmek istiyorum. Burada benim 4’üncü maçım. Jimmy, 8 oynadı, 10 oynadı, kanatta oynadı. ‘Seni stoperde kullanacağım’ dediğimde hazır olduğunu söyledi. Sahada gördüklerimden daha fazlasını hayal edemezdim. Bu takımda parayla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Bir yere gidiyoruz dediğimde herkes gözünü kırpmadan gidebilir. Futbol artık tamamen para işine döndü. Bugünkü tecrübemi satın alacak bir para yok. Bugün biz Karagümrük tarihine adımızı yazdırdık” dedi.

Öte yandan Farioli, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi ile ilgili çok fazla konuşmak istemediğini söyleyerek, “Avrupa Süper Ligi’nden ziyade kendi ligimizi konuşmayı istiyorum. Bu son 10 günde, her sabah uyandığımızda 1-2 oyuncumuz eksiliyordu. Para futboldan öte bir şey. Burada oyuncuların, insan olduklarını unutuyorlar. Oyuncuların da başarmak istedikleri şeyler var. O hırsla sahaya çıkıyorlar” ifadelerini kullandı. (DHA)