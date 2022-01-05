Forvet transferinde Vedat Muriç ismi ön planda olsa da yönetim birçok oyuncuyla görüşmelerde bulunuyor. Fenerbahçe ’nin golcü arayışı, dış basında da sık sık yer alıyor. Rus medyasına göre Artem Dzyuba, Sarı-Lacivertliler’in radarında. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Zenit’ten ayrılacağı ve ülke dışında bir takıma gitmek istediği belirtildi. Dzyuba’nın muhtemel adresleri arasında Fenerbahçe’nin de yer aldığı öne sürüldü. Tecrübeli oyuncu bu sezon Rusya Ligi’nde forma giydiği 17 maçta 10 kez ağları sarsarken, 6 da asist yaptı. Kanarya’yla ilgili bir iddia da Afrika futbolunu yakından takip eden, Goal ve The Guardian’da görev yapan gazeteci Ebenezer Michael Deveerson’dan geldi.





9 maç 13 gol!

Buna göre Fenerbahçe, Katar’da Al-Duhail forması giyenMichael Olunga’nın transferini bitirmek üzere! Olunga, bu sezon 9 lig maçında attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-Lacivertliler’in, hem Al-Duhail hem de 27 yaşındaki Kenyalı golcü ile yaptığı görüşmelerde sona geldiği belirtildi. Olunga, bir önceki takımı Kashiwa Reysol ile Japonya’da fırtına gibi esmiş, 78 maçta 61 gol, 15 asistle oynamıştı.



