Tüm dünyada 200 milyonu aşkın oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite’ın 7.1 güncellemesi yayınlandı. Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, oyuna eklenen Sonsuzluk Kılıcı adındaki çok güçlü kılıç oldu. Ayrıca 13 Aralık’ta tüm oyuncuların erişimine açılacak olan Kreatif Mod’la ilgili detaylar da açıklandı.

Hepsine Hükmedecek Tek Kılıç

Fortnite’ta 7. sezonun başlamasıyla oyuna kış teması hâkim olmuş ve haritaya karla kaplı yeni alanlar eklenmişti. 7.1 güncellemesiyle bu alanlardan Donmuş Doruk’ta ortaya çıkan yeni bir silah, kendisini kullanana büyük güçler veriyor. Birincil saldırısıyla oyunculara 75 hasar veren bu kılıç, yapıları da tek darbede yıkabiliyor. Kılıcın ikincil saldırısı ise oyuncunun sıçrayarak uzun mesafeler kat etmesini ve indiği yerdeki oyuncuları savurup onlara 25 hasar vermesini sağlıyor.

Her maçta yalnızca bir kez ortaya çıkan Sonsuzluk Kılıcı’nı kaidesinden çıkaran oyuncunun sağlığı ve kalkanı anında dolacak. Dahası kılıcı elinde bulunduran herkesin azami canı ve kalkanı 200’e çıkacak. Bu durumdayken hasar alan oyuncuların canı ve kalkanı tekrar dolana kadar saniyede 1 birim artacak. Kılıcı taşıyan oyuncular bir başka oyuncu avladıklarında 50 can kazanacaklar. Kılıç ayrıca sahibine %130 hareket hızı da veriyor.

Kreatif Mod İçin Son Gün

Yeni sezonun en çok heyecan uyandıran gelişmelerinden biri de oyuncuların serbeste harita tasarımları yapabilecekleri Kreatif Mod’un oyuna eklenmesi olmuştu. 7.1 güncellemesiyle Kreatif Mod’da birçok yenilik ve iyileştirme yapılıyor.

Kreatif Mod’un 4 adası yanına eklenen Sergi Alanı adındaki beşinci ada, oyuncuların oluşturdukları haritaların diğer oyunculara sergilenmesine imkân tanıyor. Ayrıca oyunun geliştiricileri kullanıcılar tarafından oluşturulan haritaların oyun topluluğuna tanıtılması için tasarladıkları sistemi de 7.1 ile oyuna ekliyor. Ayrıca oyuncular Kreatif Mod’da oluşturdukları haritaları Ada Kodları sistemiyle diğer oyuncularla paylaşabilecekler. Kreatif Mod’da bir yarığa girerken yönergeleri izleyip ilgili kodu giren oyuncular, o kodun ait olduğu adayı ziyaret edebilecekler.

Güncellemeyle Kreatif Moda pek çok yeni oynanış özelliği, hazır yapılar, yeni eşyalar gibi pek çok şey geliyor. Kreatif Mod 13 Aralık’tan itibaren tüm oyuncuların erişimine açılacak.

DHA