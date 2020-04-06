Fortnite nedir? Fortnite nasıl oynanır? Fortnite indir

Fortnite aslında bir battle royale (BR) oyunu değil. 25 Temmuz 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulan Fortnite, oyuncuların dört kişiye kadar takım kurup sayısız görev yaptığı bir oyun. İçerik açısından oldukça zengin olan ve kabaca "Left 4 Dead ile Minecraft karışımı" olarak tanımlanabilecek Fortnite’ın temelini oluşturan PvE (Save the World) kısmı halen yapım aşamasında ve tamamlandığında ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu bugün geldiği noktaya getiren BR moduysa Eylül ayında çıkış yaptı ve inanılmaz bir hızla gelişiyor, zenginleşiyor, büyüyor. Lafı daha fazla uzatmadan başlıklar halinde Fortnite nasıl bir oyun? Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Fortnite Nedir?

Fortnite, Epic Games şirketi tarafından sunulan, arcade tarzı grafik yapılarına sahip son zamanların en popüler oyunu. 25 Temmuz 2017 tarihinde PC, Xbox One ve PS4 için satışa sunulan oyunun birbirinden farklı modları var. Bu modlar arasında, Fortnite’ın bu kadar ünlü olmasını sağlayan, oyuncular tarafından aşırı sevilen mod ise: Battle Royale!

Battle Royale

Bilgisayar oyunu severler, Battle Royale modunu, yine Fortnite gibi son zamanlarda fazlasıyla popüler bir oyun olan, Steam’de seneler boyu en çok oynanan oyun tahtının sahibi CS:GO’yu arkasında bırakan PUBG’den hatırlayacaklardır. PUBG, Battle Royale modu sayesinde çıktıktan 6 ay sonra, Steam’de bütün istatistikleri yerle bir edip aylar boyu en çok oynanan oyun haline gelmişti.

Bilmeyenler için Battle Royale ise; 100 çevrimiçi oyuncu (uçaktan veya uçan otobüsten) aynanda bir haritaya atlıyor ve hayatta kalan son kişi ya da takım olmaya çalışıyor. Oyuncular haritaya atladıktan sonra, alanın daralması ve oyuncuların birbirleriyle savaşması için elektronik bir gaz dalgalar halinde yayılıyor. Belli vakitlerde ise, drop olarak adlandırılan, içlerinde oyuncuların işe yarar, çeşitli materyaller bulabilecekleri kutu gökyüzünden haritaya bırakılıyor ve oyuncular bu kutuyu ele geçirip daha fazla avantaj sahibi olmaya çalışıyorlar.

Nasıl oynanır?

Oyunu elbette oynayarak öğrenirsiniz ama tavsiye vermek gerekirse, zamanın da oyun oynadığım sıralar benim de fazlasıyla uyguladığım bir yol olan “yayıncı izleme” aşaması oyun öğrenme konusunda bir hayli avantaj sahibi olmanızı sağlıyor. Oynamak istediğiniz oyunu oynayan yayıncıları izleyin. Onlar “Bu oyunda ne yapmış?”, “Nasıl taktikler uygulamış?” gibi durumlara bakarak oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Soru sormaktan ise hiçbir zaman çekinmeyin. Bu şekilde daha hızlı öğrenirsiniz.

Nasıl indirebilirim?

Fortnite’ın ücretsiz olarak yayınlanan Battle Royale modunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Diğer hikayesel paketleri oynamanız için ise satın alım gerekmekte. Aynı zamanda İos’ta Fortnite oynamanız da mümkün!

Oyuna hemen başlamak ve Fortnite indir diyebilmek için Fortnite.com adlı siteden direk ulaşabilirsiniz.



