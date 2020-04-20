Fortnite nedir? Fortnite nasıl oynanır?

Fortnite, son zamanların en çok tercih edilen oyunlarından biri. Google arama sonuçlarına da yansıyan duruma göre bu oyun, son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Minecraft'ı bile geride bıraktı. Oyunun geliştiricisi olan Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Fortnite’ı oynayanların sayısı 45 milyondan fazla. Battle Royale tarzı olan bu oyunun konusu ise bir hayli ilginç.

Fortnite nedir?

Gündüzleri çevreden topladığınız, araştırıp bulduğunuz alet ve ekipmanlarla kendinize barınak yaparken, geceleri ise size saldıran canavarlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Oyunun free-to-play modunda olduğunu ve düşük sistem gereksinimlerine rağmen son derece güzel grafiklere sahip olduğunu da söyleyelim.

Battle Royale

Gelelim asıl meseleye, yani birçoğunuzun bu yazıyı okuma nedeni olan BR’nin detaylarına. Eylül ayında yayımlanan BR modunda 100 oyuncu aynı haritaya atlıyor ve hayatta kalan son kişi ya da takım olmaya çalışıyor. Fortnite BR’yi tabii ki PUBG ile kıyaslamak mümkün ancak iki oyun arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Fortnite BR’nin inşa özelliği mevcut ki bu özellik oynanışa ve maç sonuna ciddi şekilde etki ediyor çünkü oyunculara kendilerini koruyacak yapılar, hatta kaleler yapma fırsatı sunuyor. Öte yandan haritası PUBG’nin haritasına göre daha küçük olan Fortnite BR’de herhangi bir ulaşım aracı bulunmuyor ki zaten buna gerek de kalmıyor. Bir diğer önemli farksa Fornite BR’deki silahlardan çıkan kurşunların gerçekçi "shooter" oyunlarındaki gibi direkt olarak nişan alınan noktaya gitmemesi, yani mermilerin nispeten saçılarak ilerlemesi. Tüm bu farklar bir araya gelince de PUBG’nin simülasyona yakın oynayışından ziyade daha "casual" ve eğlencelik bir oyun tecrübesi sunuyor Fortnite BR.

Battle Pass

Çıkışıyla beraber oyunculara rengarenk bir içerik sunan Fortnite BR için ilerleyen aylarda "Battle Pass" denen bir sistem hazırlandı. Oyunun ikinci sezonu olarak lanse edilen dönemde yaklaşık 10$’a satışa sunulan Battle Pass ile oyuna -tamamı kozmetik olmak üzere- karakterler, emote’lar, danslar ve daha birçok eşya eklendi. Bunların küçük bir kısmına direkt erişilebilirken büyük bir kısmıysa günlük görevleri yaparak kazanılan yıldızlarla açılıyor. Ha paraya kıyarım derseniz de sağlam bir meblağ ödeyerek tüm içeriğe ilk günden sahip olabilirsiniz. Henüz yayımlanan üçüncü sezon Battle Pass’iyse öncekine göre çok daha fazla içeriğe sahip ve bu sezonun en büyük ödülü John Wick’in kopyası sayılabilecek bir karakter.