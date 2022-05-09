Fortnite, iPhone’a geri döndü

Epic Games’in popüler battle royale oyunu Fortnite, Apple’ın ödeme sistemi yerine kendi sistemini kullandığı için App Store’dan kaldırılmıştı. Böylece iPhone ve iPad cihazlara indirilemez hale gelmişti.

Yaklaşık iki yıldır Apple ile Epic arasında yasal zeminde devam eden Fortnite mücadelesi hala bir sonuca ulaşamazken, bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Microsoft’un bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming’e Fortnite’ın eklendiği duyuruldu. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte oyun uzun süre sonra resmen iPhone’da oynanabilir hale geldi.

Xbox Cloud Gaming Ürün Başkanı Catherine Gluckstein, “Fortnite’ı desteklenen platformlarda kullanılabilir hale getirmek için Epic Games ile ortaklık kurduğumuzu açıklamaktan heyecan duyuyorum” açıklamasıyla, battle royale oyununun Xbox Cloud Gaming hizmetinin aktif olduğu 26 ülkede oynanabileceğini belirtti.

Kaynak: shiftdelete