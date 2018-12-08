Fortnite Battle Royale haritasına Sergi Alanı geldi

Kreatif Yönetmen Donald Hartard, yeni özelliği The Game Awards 2018 etkinliğindeki sunumu sırasında sahnede paylaştı. Oyuncuların kendi özel adalarını oluşturup ve özelleştirebilecekleri yeni ve bağımsız Kreatif modundaki en yaratıcı adalar, Fortnite Battle Royale‘deki Sergi Alanı’nda oyuncuların beğenisine sunulacak.

Her özel ada Sergi Alanı için uygun değil. Kullanıcı yapılarını, adanın düz bir bölümünde 25×25 karelik alana tam olarak oturtmalılar. Ayrıca verimlilik açısından “Kullanılan Bellek”i 50.000 birim ile sınırlı tutmaya çalışmalılar. Sandıklar, yer ganimetleri ve araçların çıkacağı yerler Epic Games tarafından belirlenecek.

Fortnite haritasındaki meşhur Riskli Makaralar bölgesi duyurudan kısa bir süre önce oyunda kayboldu. Ayrıca bölgeye üzerinde “The Block” yazan iki reklam panosu ve beton bir platform eklendi. Ayrıntılı bilgiye Epic Games’in duyuru sayfasından ulaşabilirsiniz. (Psoyun.com)