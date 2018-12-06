Fortnite 7. sezon başlıyor

Fortnite'ın 7. sezonu yarın geliyor. Daha önce piyasaya sızan haberlerden sonra, konu ile ilgili resmi açıklama sonunda yapıldı. Fortnite Creative ismi ile gelecek olan 7.sezonun ilk haftasında, "Battle Pass" sahipleri özel bir adaya erişim hakkına sahip olacak. Kullanıcılar bu adaya arkadaşlarını davet edebilecek; özel oyunlar tasarlayıp, kendi tasarladıkları oyunlarda yarışabilecekler. 13 Aralık tarihinde her oyuncu özel adaya erişim imkanına sahip olacak fakat sadece Battle Pass sahipleri arkadaşlarını adalarına davet edebilecekler.

İlk haftaların test modu olarak değerlendirileceği oyunda, adından da anlaşılabileceği üzere; kullanıcılara, yaratıcılıklarını kullanarak kendi dünyalarını, kendi oyun platformlarını ve kendi oyun modlarını oluşturma imkanı sunulacak.

DHA