Fornite Kayıtlı Oyuncu Sayısı 350 Milyonu Aştı

Fortnite, Epic Games’in kitlesini genişletmeye devam ediyor. Ücretsiz olarak oynanabilen oyun her ne kadar ücretli içerikleri içerse de oyuncular tarafından bir hayli sevilmiş durumda. Şirketlerin battle royale oyunlarındaki rekabete yön veren Fortnite, yeni rakiplerine rağmen rekor kırmaya devam ediyor. Resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide kayıtlı oyuncu sayısının arttığı ve Nisan ayında 3.2 milyar saat oynanma süresine ulaşıldığı belirtiliyor.

Şirket her ne kadar 350 milyon kayıtlı oyuncu sayısına ulaşıldığını belirtse de bu sayıda oyunun ücretsiz olmasının getirdiği durumlar etken. Bu durumlardan biri de oyuncuların kayıt olup kısa bir süre de olsa oyuna girip çıkmaları diyebiliriz. PUBG gibi daha kült battle royale oyunlarını seven, farklı maceraları denemek isteyen ve beğenmeyen kullanıcıların bir daha uğramadığını düşünürsek, 350 milyon kayıtlı oyuncu sayısını rakipleriyle kıyaslamak mantıklı olmayabilir. Ancak yine de 350 milyon gibi bir rakam büyüleyici.

Epic Games bu sayıyı ciddiye almış olacak ki bir de parti düzenlemeye karar vermiş. 9 Mayıs günü TSİ 04:00’da başlayacak olan partide Dillon Francis, Steve Aoki ve deadmau5 gibi isimler devasa ekranda canlı olarak sahne alacak. Bu parti beraberinde sürprizleri de içeriyor. 9 Mayıs TSİ 01:00 ile 11 Mayıs TSİ 17:00 saatleri arasında Fortnite’a giriş yapan her oyunu, müziğe tepki vererek değişime uğrayan Neon Kanat sırt süsüne sahip olacak.



