Mick Schumacher’i tanımlayan özellikler arasında kararlılık ve rekabet başta geliyor. Nitekim, geçen yıl FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonası’nda zafer kazanırken de bu özellikleri sergilemişti. Schumacher, gelecek hafta Bahreyn Uluslararası Pisti’ndeki Formula 2’de ilk kez Prema Racing ile pistlere çıkacak.

Mick Schumacher, en başından beri sıkı çalışmanın ve sabrın verdiği bilinçle kendini ortaya koyarak spordaki yerini hak ettiğini kanıtladı. Mick, gokart sürücüsü olarak annesinin adı Betsch ile imza attığı başarılı bir geçmişe sahip. 2014’te Karting World Avrupa ve Almanya Şampiyonalarında Mick Junior adıyla ikinci oldu. 2015’teki Van Amersfoort Racing’de Almanya otomobil kulüpleri federasyonu ADAC Formula 4’e geçiş yaptı, ardından Prema Powerteam bünyesinde yarıştı. 2016 Almanya şampiyonasında ikinci olan Schumacher, aynı zamanda İtalya Formula 4 şampiyonasında yarışarak, tüm yarışlarda yer almamasına rağmen ikinciliği kazandı.

Schumacher bir sonraki yıl, 2018 Avrupa şampiyonalarını başarıyla tamamlayarak Formula 3’e geçiş yaptı. Mick, ‘Yarış, sürekli aklımda olan tek şey. Hedefim elbette Formula 1. FIA Formula 2 Şampiyonası, bu hayal doğrultusunda ilerlediğim yolun bir kilometre taşı daha’ dedi.

Mick Schumacher, Formula 1 listelerinin tepelerine ulaşmak ve kalabalık tribünlere bir kez daha Schumacher adıyla slogan atma şansını vermek için gereken her şeye sahip.