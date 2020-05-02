Formula 1’e müjdeli haber

Daha önce koronavirüs nedeniyle birçok yarışın ertelendiği Formula 1’in Macaristan yarışı için açıklama yapıldı. 2 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Grand Prix'nin Macar Hükümeti’nin ülkede 500'den fazla seyircinin katılacağı bütün organizasyonları yasaklaması nedeniyle seyircisiz yapılacağı belirtildi. Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etabın ertelendiği Formula 1’de sezonun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.