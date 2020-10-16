Formula 1'den kötü haber! Gelecek sezon İstanbul GP olmayabilir

Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'a yer vermeyi düşünmüyor. Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemi nedeniyle yer verdikleri pistleri gelecek sezonun takvimine dahil etmeyi planlamadıklarını söyledi.

16 Ekim 2020, Cuma 10:44 Son Güncelleme:
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Formula 1'den kötü haber! Gelecek sezon İstanbul GP olmayabilir

Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'a yer vermeyi düşünmüyor. Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemi nedeniyle yer verdikleri pistleri gelecek sezonun takvimine dahil etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Yapılan bu açıklama ile gelecek sezon yarış takviminde İstanbul GP olmayabilir.

NTV Spor


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