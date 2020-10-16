Formula 1'den kötü haber! Gelecek sezon İstanbul GP olmayabilir
Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'a yer vermeyi düşünmüyor. Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemi nedeniyle yer verdikleri pistleri gelecek sezonun takvimine dahil etmeyi planlamadıklarını söyledi.
Formula 1, 2021 takviminde İstanbul'a yer vermeyi düşünmüyor. Formula 1 CEO'su Chase Carey, pandemi nedeniyle yer verdikleri pistleri gelecek sezonun takvimine dahil etmeyi planlamadıklarını söyledi.
Yapılan bu açıklama ile gelecek sezon yarış takviminde İstanbul GP olmayabilir.
NTV Spor