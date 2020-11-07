İntercity İstanbul Park, motorsporlarının zirvesi olan Formula 1'e 9 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. 15 Kasım'da gerçekleştirilecek olan dev yarış öncesinde pist üstünde hazırlıklar harıl harıl devam ediyor. Son olarak takımların araçlarını ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçaktan titizlikle indirilen araç ve malzemeler, tırlara yüklenerek yarışların gerçekleştirileceği piste gönderildi. Pist üzerindeki hazırlıklar neredeyse tamamlanırken, geriye sadece ufak rötuşler kaldı.

13 Kasım'da start veriliyor

Muhteşem organizasyonda ilk start 13 Kasım'da yapılacak olan antrenman turlarıyla verilecek. 14 Kasım'da sıralama turları, 15 Kasım'da ise yarış yapılacak. Alman devi Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, büyük bir aksilik olmazsa kariyerindeki 7. şampiyonluğunu Türkiye'de ilan edecek. Hamilton, eğer mutlu sona ulaşırsa Michael Schumacher'i yakalamış olacak.

Mertcan Polat