Formula 1’de ikinci koronavirüs vakası

Formula 1’in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Pirelli’den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Avustralya Grand Prix’sinden çekilme kararı almıştı. Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’si iptal edilirken, 22 Mart’taki Bahreyn, 5 Nisan’daki Vietnam ve 19 Nisan’daki Çin etapları ertelenmişti.

İSTANBUL (AA)