Formula 1’de ikinci koronavirüs vakası
Formula 1’in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip corona virüse yakalandığını duyurdu. Pirelli’den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Formula 1’in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Pirelli’den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Avustralya Grand Prix’sinden çekilme kararı almıştı. Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’si iptal edilirken, 22 Mart’taki Bahreyn, 5 Nisan’daki Vietnam ve 19 Nisan’daki Çin etapları ertelenmişti.
İSTANBUL (AA)