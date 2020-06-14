Formula 1’de bu fotoğraf artık çekilemeyecek!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kupa töreni ve kutlamaların yapıldığı podyum seremonisi kaldırıldı. F1 Genel Müdürü Ross Brawn alternatif üzerinde çalıştıklarını aktararak, “Yarış sonrasında araçların sıralanması ve önlerinde pilotların durması ihtimallerden biri. Televizyonda nasıl sunabileceğimiz üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

F1’de sezonun ilk 8 yarışının yer aldığı takvim ay başında açıklanmıştı. İlk 8 yarışa Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), B.Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.