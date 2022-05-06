Formula 1'de 2022 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun beşinci yarışı olan Miami GP, bu hafta sonu Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak. Yarış severler ise “Formula 1 2022 Miami GP hangi kanalda?” sorusuna cevap arıyor. Yarışa dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışta favoriler ise Verstappen ve Leclerc olarak görülüyor. 2022 sezonunun ilk dört yarışında ikişer yarış kazanan Verstappen ve Leclerc, sezon boyunca devam edebilecek potansiyel bir şampiyonluk mücadelesinde bulunuyor.

Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en çok izlenen motorspor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Miami Grand Prix'si, S Sport 2'de ve S Sport Plus'da canlı olarak izlenebilecek.

1. Antrenman turu: 06 Mayıs 2022 TSİ 21.30

2.Antrenman Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 00.30

3. Antrenman Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 20.00

Sıralama Turu: 07 Mayıs 2022 TSİ 23.00

Yarış: 08.05.2022 Pazar TSİ 22.30