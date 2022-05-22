Formula 1'de İspanya Grand Prix'si heyecanı yaşandı. 2022 sezonunun 6. yarışı kıyasıya bir rekabete sahne olurken Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen yarış 66 tur üzerinden düzenlendi. yarışa 2. sıradan başlayan son şampiyon Max Verstappen, olaylı yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez 2. sırayı elde ederken, Mercedes'in genç sürücüsü George Russell podyumun son basamağına çıktı.

Yarışın ilk turlarında spin atarak çakıl havuzuna çıkan ve 4. sıraya gerileyen Max Verstappen, aynı zamanda DRS'sinin açılmaması nedeniyle sorunlar yaşadı. Ancak sorunlara rağmen sonrasında iyi bir tempo yakalayan Hollandalı pilot, Ferari'den Charles Leclerc'in yarışı tamamlayamaması üzerine galibiyete uzandı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Charles Leclerc yarışı tamamlayamadı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, rakiplerinin hataları nedeniyle rahat bir yarış götürüyordu. Ancak Monakolu pilot aracında yaşanan sorun nedeniyle yarışa devam edemedi ve büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.

Lewis Hamilton muhteşem geri dönüş

Nefesleri kesen yarış olaylı başladı. Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, Magnussen'le yaşadığı temasın ardından 19. sıraya düştü ve pite çağırıldı. Sonuncu sıraya gerileyen tecrübeli pilot, adeta muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Rakiplerini birer birer geçen Hamilton yarışın sonuna doğru 4. sıraya kadar yükseldi ancak aracında yaşadığı sorun ile 5. sırada yarışı tamamlamak zorunda kaldı

Yarış sonucu şu şekilde:

Max Verstappen RED BULL Sergio Perez RED BULL George Russell MERCEDES Carlos Sainz FERRARI Lewis Hamilton MERCEDES Valtteri Bottas ALFA ROMEO Esteban Ocon ALPINE Lando Norris MCLAREN Fernando Alonso ALPINE Yuki Tsunoda ALPHATAURI Sebastian Vettel ASTON MARTIN Daniel Ricciardo MCLAREN Pierre Gasly ALPHATAURI Mick Schumacher HAAS Lance Stroll ASTON MARTIN Nicholas Latifi WILLIAMS Kevin Magnussen HAAS Alexander Albon WILLIAMS Zhou Guanyu ALFA ROMEO Charles Leclerc FERRARI



