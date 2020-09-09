Formula 1 hayranları biletleri bekliyor

13-15 Kasım tarihleri arasında Formula 1, İstanbul'a geri dönecek. Bu anlamda geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında İntercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yaptığı açıklamada sınırlı sayıda biletlerin günlük 30 TL şeklinde olacağını açıklarken, Eylül'ün 2. haftasında satışa çıkacağını belirtmişti. Ancak biletlerin henüz satışta olmaması ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle F1 severler de bir hayli heyecanlanmaya başladı.