Formayı çıkardı kamuflaj giydi

Diyarbakır doğumlu olan 29 yaşındaki kaleci bedelli askerlik yapmak için İstanbul'a gitti. İstikbal Mobilya Kayserispor'a Mersin İdman Yurdu'ndan transfer olan Muammer Zülfikar Yıldırım'ın, 3 senelik olan sözleşmesi 31 Mart 2019 tarihinde sona erdi.

Önce Ankara'da yaşayan ailesinin yanına giden kaleci, daha sonra bedelli askerlik yapacağı birliğine teslim oldu. İstanbul Merkez Komutanlığı Boğaz Batısı Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı'nda belli askerlik yapacak olan Muammer Zülfikar Yıldırım, sarı-kırmızılı forma altında 29 Lig 15 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

DHA