Forlan, Penarol’un yeni teknik direktörü oldu

Uruguay futbolunun efsane isimlerinden Diego Forlan, ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol’un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başladı.

22 Aralık 2019, Pazar 06:01
- A +
Forlan, Penarol’un yeni teknik direktörü oldu

Kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid ve İnter gibi takımların formasını giyen Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Diego Forlan, teknik direktör oldu!

40 yaşındaki futbol adamı, ülkesinin köklü takımlarından Penarol’un başına getirildi. Forlan, altyapıda görev yaptığı seneler içerisinde bir dönem de Penarol’da top koşturmuştu.

Yeni görevi ile ilgili konuşan Uruguaylı, “İlk tecrübemi burada yaşayacak olmam hayallerimin ötesinde. Futbolun kendisini seviyorum, onu analiz ediyorum ve görebiliyorum. Bu projenin lideri olarak seçilmiş olmak çok büyük bir onur” dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...