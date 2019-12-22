Forlan, Penarol’un yeni teknik direktörü oldu

Kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid ve İnter gibi takımların formasını giyen Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Diego Forlan, teknik direktör oldu!

40 yaşındaki futbol adamı, ülkesinin köklü takımlarından Penarol’un başına getirildi. Forlan, altyapıda görev yaptığı seneler içerisinde bir dönem de Penarol’da top koşturmuştu.

Yeni görevi ile ilgili konuşan Uruguaylı, “İlk tecrübemi burada yaşayacak olmam hayallerimin ötesinde. Futbolun kendisini seviyorum, onu analiz ediyorum ve görebiliyorum. Bu projenin lideri olarak seçilmiş olmak çok büyük bir onur” dedi.