Diğer ismiyle folik asit olarak da bilinen Folbiol eksikliğinde ortaya çıkan anemi hastalığı için etkin bir tedavi yöntemleri arasında yer alır. Aynı zamanda gebelik dönemlerinde nöral tüp problemlerinin önüne geçebilmek için değerlendirilir. Diğer yandan kardiyovasküler ve inme hastalıkları içinde belli oranlarda riskleri minimum seviyeye indirdiği biliniyor.

Falbiol’un Yan Etkisi Var mı?

Herhangi bir yaygın yan etkisi bulunmayan falbiol, günümüzde farklı amaçlar doğrultusunda tedavi amaçlı kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre yüksek oranda vücutta bulunan falbiol, B12 eksikliğini gizleme gibi bir problem ortaya çıkarabilmektedir. Bunun dışında bilinen ve yaygın olan yan etkisinin bulunmadığını söylemek gerekir. Diğer taraftan hücre bölünmesi ile beraber DNA ve RNA üretimi noktasında, falbiol aminoasitleri metabolize etme adına vücut için önemli kaynaklar arasında bulunuyor.

Yeterli miktarda falbiol tüketilmemesi ile beraber büyük alyuvar hücreleri ile anemi ortaya çıkabilmektedir. Bununla beraber kalp çarpıntısı, yorgunluk, dil üzerinde yaralar, nefes darlığı ile saç renginde değişiklik gibi belirtiler meydana gelebiliyor.

Falbiol Ne İçin Kullanılır?

Vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok kaynak açısından önemli olan falbiol, özellikle hücrelerin üretilmesi ve bakımı noktasında etkin bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda DNA ve RNA sentezi ile beraber bu bölümlerdeki istenmeyen değişikliklerin önüne geçer. En çok da gebelik ve bebeklik döneminde yaşanabilecek sık hücre bölünmesi ile büyümesi noktasında, oldukça önemli bir görev üstlendiğini söylemek mümkün. Böylece gebelik döneminin çok daha sağlıklı ve güvenli geçirme imkanı tanır.

Kısacası vücudun temel yapı taşları olan bölgeler adına sağlık getirir ve bu bölgede koruyucu üretken oluşturur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklar da mutlaka farklı besin kaynakları üzerinden alınması gereken yapılar arasındadır. Böylece normal kırmızı ile beyaz kan hücreleri kazandırılarak anemiyi önleme noktasında güçlü olanak elde edilir.

Folbiol Ne İşe Yarar?

Sağladığı faydalar ile beraber falbiol çocuk ve yetişkinler adına önemli bir rol üstlenir. Farklı besin kaynaklarından alma şansı bulunurken, aynı zamanda takviye olarak da elde edilebilmektedir. Bu konuda folbiolun sağladığı yararları değişik açılardan ele almak mümkün.

- Hamile kalmayı planlayan kadınlar için önemli bir kaynaktır,

- Hem erkek hem de kadınlar için doğurganlık konusunda etkilidir,

- Kalp hastalıklarını %4 oranında azalttığı bilinir,

- Vücutta dengeli şekilde falbiol bulunması oranında inmeyi azaltmaktadır,

- Yetersiz falbiol alınması pek çok kanser riskini arttırabilmektedir. (Pankreas, yumurtalık, meme, kolon, rahim ağzı, akciğer, beyin ve prostat kanseri)

- Yapılan çalışmalar depresyon ve benzeri gibi nörolojik durumlar adına falbiol’un etkili olduğunu göstermiştir,

Bu gibi pek çok farklı problem karşısında önemli görevler üstlenen Folbiol, günümüzde yeterli derecede bünyede bulunmalıdır. Özellikle hücre yenilenmesi ile beraber bakım ve yukarıda sayılan pek çok hastalığın önüne geçme noktasında vücudun ihtiyaç duyduğu kaynaklar içerisinde bulunuyor.

Falbiol Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Eksikliği söz konusu olduğunda baş dönmesi, unutkanlık, aşırı yorgunluk, kansızlık ve nefes darlığı gibi problemler kendisini gösterir. Bunların dışında ayrıca günlük yaşam içerisinde ortaya çıkabilecek bazı belirtiler falbiol eksikliğini ortaya koyabilir.

- Bağışıklık sisteminin zayıflayarak sık aralıklarla hastalanmak,

- Çok çabuk üşüme,

- Hızlı kilo kaybı,

- Nörolojik problemler ve depresyon,

- İştahsızlık,

- Dilde şişme,

- Kronik yorgunluk,

- Erken saç beyazlama problemi,

- Asabiyet ve sinir ile beraber çok çabuk öfkelenme,

- Kabızlık,

- Cinsel isteksizlik problemi,

- Zaman içerisinde dudakların kuruması ve çatlaması,

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğunda mutlaka falbiol eksikliğini giderebilmek için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Gebe Kalmak ve Sağlık İçin Falbiol

Özellikle hamileliği düşünen kadınlar için falbiol büyük öneme sahiptir. Kan yapımı, yeni hücrelerinin oluşması ile DNA ve RNA üretiminde önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Bu da hamilelik için gerekli olan etmenleri önemli oranda teşkil eder. Diğer yandan sağlıklı bir yaşam için doğal yollardan mutlaka falbiol miktarı dengeli şekilde alınmalıdır. Eğer doğal yollardan elde edilemiyorsa o zaman takviye ele alınmasına özen gösterilmelidir.