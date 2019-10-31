Florin Andone’den gol provası

Falcao’nun yokluğunda hücum yükünü üstlenen Florin Andone, son idmanın ardından ekstra gol çalışması yaptı. Son vuruşlarını geliştirmeye çalışan Rumen forvet, arkadaşlarıyla uyum sorununu atlattığında, daha üretken olacağını düşünüyor.

Hocası Fatih Terim de Andone’nin ceza sahasında daha fazla topla buluşabilmesi için çeşitli hücum planları üretiyor. 26 yaşındaki Andone bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 2 gol attı.

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