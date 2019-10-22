İspanya’nın AS gazetesine konuşan Andone, “Üç kez art arda Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid, son bir yıldır yok. Zorluklar yaşıyorlar ama yine de en iyi takımlardan biri. Ronaldo’nun gitmesiyle güç kaybetse de dünyanın en iyi takımı. Onlardan korkmuyoruz. Çok saygı gösterdiğimiz doğru ama kazanacağımıza, en azından beraberliğe inanıyoruz. Evimizde ve taraftarımızın önündeyiz. Kaybedecek neyimiz var?” diye konuştu.

Galatasaray taraftarına da övgü yağdıran Andone, “İspanya ve İngiltere’de futbol oynadım. Gerek milli takımla gerekse kulüp takımlarıyla büyük statlarda maça çıktım. Ancak Galatasaray formasıyla çıktığım maçlardaki ortamı hiçbir yerde görmedim. Türkiye’de insanlar futbol ile yaşıyor ve ölüyor. Galatasaray burada Real Madrid ya da Barcelona gibi” dedi.

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