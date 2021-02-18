Flöre Yıldızlar Gençler Dünya Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampı, Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde 15 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan (TEF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak başlayan kamp 24 Şubat Çarşamba gününe kadar sürecek.

Kamp kadrosunda antrenörler Barış Güler, Fatih Güneş, Abdullah Köse, milli eskrimciler Poyraz Tuncer, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Baha Baykal Çetinel, Alp Tuna Korkmaz, Tan Sezer, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Kayhan Sırmacı, Alisa İsbir, Şevval Pelin Cantenar, Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Eda Feride Demirhan, Fatma Zehra Anbarlılar ile Lal Ertün yer alıyor.

Açıklamada, kamp kapsamında sporcuların ısınma-ayak çalışmaları, bireysel dersler, eşli egzersizler, teknik antrenmanlar, genel gelişim çalışmaları, beslenme ve eskrim teorisi üzerine çalışmalar yapacakları ifade edildi. (AA)