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Flavio, Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından sitem etti

Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası Flavio, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçını değerlendirdi. Açık bir penaltılarının verilmediğini vurgulayan Flavio, ''O penaltıyla belki de 3 puan alacaktık.'' dedi.

06 Nisan 2021, Salı 21:15 Son Güncelleme:
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Flavio, Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından sitem etti

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha Flavio, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Açık bir penaltılarının verilmediğini vurgulayan Flavio, şu ifadeleri kullandı:

'Penaltıyla belki de 3 puan alacaktık'

''Hakemlerle ilgili konuşan biri değilim ama gol atacakken rakibin müdahalesiyle yerde kaldım. Açık bir penaltımız verilmedi. O penaltıyla belki de 3 puan alacaktık.''

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ÖZET | Trabzonspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1


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