Flavio, Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından sitem etti

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha Flavio, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Açık bir penaltılarının verilmediğini vurgulayan Flavio, şu ifadeleri kullandı:

'Penaltıyla belki de 3 puan alacaktık'

''Hakemlerle ilgili konuşan biri değilim ama gol atacakken rakibin müdahalesiyle yerde kaldım. Açık bir penaltımız verilmedi. O penaltıyla belki de 3 puan alacaktık.''



