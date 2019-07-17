FLAŞ! Martin Linnes transferiyle ilgili resmi açıklama!

Galatasaray'ın geçtiğimiz nisan ayından sözleşmesini iki yıl daha uzattığı Martin Linnes'e Red Bull Salzburg'un talip olduğu ve Norveçli sağ bek için Sarı Kırmızılılar'ın kapısını 8 milyon euroluk bir teklifte çalacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Avusturya kulübünden iddiaları net bir dille yalanlayan bir açıklama geldi.

Salzburger Nachrichten gazetesine konuşan Red Bull Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, Linnes'i transfer edip etmeyecekleriyle ilgili soruya "Kendisi için hiçbir görüşmemiz olmadı. Onunla ilgilenmiyoruz." şeklinde yanıt verdi. 27 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 33 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler