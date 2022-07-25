Teknik direktör Xavi önderliğinde yeniden zirve yarışına dahil olmak için çalışmalarını sürdüren Barcelona, dev bir hamleye hazırlanıyor.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre Teknik Direktör Xavi, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan 2023 yılının yaz ayında Lionel Messi'nin transfer edilmesini istedi.

Hem finansal hem de sportif katkı

Arjantinli yıldız ile birlikte futbol oynayan ve kişisel olarak oldukça yakın bir dostluğu bulunan Xavi, Messi'nin geri dönüşünün hem finansal hem de sportif olarak kulübe büyük katkıları olacağını düşünüyor.

Messi'nin yaşına rağmen, hem deneyim hem de oyun açısından futbolda hala çok şey sunabileceğine inanan Xavi, Arjantinli yıldızın projeye liderlik etmek için takıma geri dönmesini istiyor.

2021'de veda etti

Lionel Messi, 2021 yılında uzun yıllar formasını giydiği ve efsanesi olduğu Barcelona ile yeni sözleşme imzalayamamış ve Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. Transferin ardından PSG, ticari gelirinin artırmasına yardımcı olan birçok sponsorluk sözleşmesi kazanırken Barcelona ise hem ekonomik hemde sportif açıdan zor günler geçirmişti.

Sözleşmesi bitince harekete geçilecek

PSG ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Messi'yi bu sebeplerden dolayı takımında görmek isteyen Xavi, yıldız futbolcunun sözleşmesinin bitmesi ile harekete geçilmesi ve kariyerinin son yıllarını Barcelona'da geçirmesi için transferin gerçekleşmesini Barcelona yönetiminden talep etti.

PSG yeni sözleşme hazırlığında

PSG ise dünya futboluna uzun yıllar damgasını vuran yıldız futbolcuyu elinden kaçırmak istemiyor. Fransız ekibi şimdiden Messi'ye sözleşme uzatma isteklerinin olduğunu iletti.

İlk senesi kolay geçmedi

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi'nin Fransız ekibindeki ilk senesi kolay geçmedi. Adaptasyon sorunları yaşayan yıldız futbolcu, Barcelona'daki performansını da sahaya yansıtmakta zor anlar yaşadı. Messi, özellikle PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından PSG taraftarları tarafından eleştirilerin odağında yer almış ve ıslıklanmıştı. Messi, geçtiğimiz sezon ise 34 maçta forma giyerken, 11 gol ve 15 asistlik performansa imza attı.



