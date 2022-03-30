Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra TFF bünyesinde İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuki İşler Sorumlusu olarak da görev yapan Mehmet Baykan, Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle ilgili aldığı kararın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan dönmesi ve sonrasında yaşananlar neticesinde istifa ettiğini açıkladı. Fakat TFF'nin içinde bulunduğu krizin yeni istifaları da beraberinde getireceği iddiaları yükselirken bu noktada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın isimleri öne çıkıyor.





Kulislerde artık yüksek sesle dile getirilen iddiaya göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın görevlerini bırakmaları istendi.

İstifa çağrılarının hedefindeki ilk isim olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, son Tahkim Kurulu kararının ardından Antalya'daki seminerde halen faal olarak hakemlik görevini yürüten isimlere, "Bu kadar bir şeyi değiştirmez. Tahkim Kurulu, o yönde karar vermiş olsa da biz bu isimlere görev vermeyeceğiz" demesi bardağı taşıran son damla oldu.

Bir fatura da Kardaş'a

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görevini bırakması beklenen diğer isim de Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş... Kardaş'ın uzun süredir yürüttüğü genel sekreterlik görevini bırakmasının istendiği iddia ediliyor. Halen devam etmekte olan ve akıbetine ilişkin belirsizliğin sürdüğü Naklen Yayın İhalesi süreci ile ilgili fatura Kardaş'a çıktı.

Kardaş'ın ihale sürecinin başından bu yana katılımcı firmalara aynı standartları uygulamadığı ve prosedürler ilgili olarakn Yönetim Kurulu'nu sağlıklı şekilde bilgilendirmediği iddiaları yüksek sesle konuşulur hale geldi.

Kardaş'ın ihale dosyası için talepte bulunan 46 firma içerisinde yabancı olan 36 tanesinden dosya ücreti talep edilmemesini tercih ettiği 10 yerli firmadan ise belirlenen şekilde Türkiye Futbol Federasyonu hesabına dosya ücreti yatırılması talebinde bulunduğu ifade edilmişti. Kardaş'ın bu tercihi nedeniyle TFF'nin 5 milyon 400 bin TL'lik gelirden mahrum kaldığı ileri sürülmüş ve TFF'den de söz konusu iddialara ilişkin yanıt gelmemişti.

Kulüplerden büyük tepki

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın son dönemde kulüplerin de hedefindeki isim olduğu belirtilmekte. Nitekim Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından sert bir muhalefetle karşı karşıya kaldığı belirtilen Kardaş'ın özellikle ihale sürecine ilişkin de sert eleştirilerin hedefinde yer aldığı öğrenildi.