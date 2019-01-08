FLAŞ! Galatasaray Emre Taşdemir transferini bitirdi

Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki Emre Taşdemir ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Emre'ye maç başı ücret ödeyecek.

08 Ocak 2019, Salı 22:17
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FLAŞ! Galatasaray Emre Taşdemir transferini bitirdi

Galatasaray, Fatih Terim'in A Milli Takım'da görev yaptığı dönemde ilk kez A Milli Takım formasını sırtına geçiren ve bonservisi elinde olan Emre Taşdemir'in transferini bitirdi.

23 yaşındaki sol bek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan Galatasaray, Emre'ye maç başı ücret ödeyecek.  

2013'ten bu yana 13 sakatlık yaşayan Emre Taşdemir, en ciddi sakatlığını 2017-2018 sezonunda yaşadı ve tam 213 gün sahalardan uzak kalarak Bursaspor'da 24 maçı kaçırdı.

Ömer Necati Albayrak

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