Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir başka kötü haber Brezilya'dan geldi.

Flamengo kulübünün Rio'da bulunan antrenman tesislerinde bu sabah çıkan yangın sonucunda 14-17 yaş grubunda olduğu belirtilen 10 kişi hayatını kaybetti. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında kurtarılan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, yangının saat 7.20 itirbariyla kontrol altına alındığı ve hayatını kaybedenlerin kim olduğuna dair resmi bir bilginin an itibariyla bilinmediği yazıldı.

Tolga Kaplan - fanatik.com.tr