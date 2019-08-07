Beşiktaş'taki sözleşmesi bir sonraki yaz sona erecek olan Şilili futbolcu Gary Medel'in adı, son dönemlerde Serie A ekibi Fiorentina'yla birlikte anılıyordu. Floransa ekibinin genel menajerliğini yürüten Giancarlo Antognoni ise çıkan iddialar üzerine Şili basınına bir açıklamada bulundu.

Ülkede yayım yapan La Cuarta gazetesinin sorularını yanıtlayan Antognoni, "Gary Medel, çok iyi bir futbolcu. Onun Inter'deki performansından hareketle ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ancak Medel için yürüttüğümüz bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler