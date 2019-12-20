Hafta sonu lig ikincisi Inter ile evinde 1-1 berabere kalan Fiorentina şimdi de evinde lig dördüncüsü Roma’yı ağırlıyor. Roma, Spal’a karşı evinde aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından her ne kadar moralli gitse de, Fiorentina kolay bir deplasman olmayacak. Ev sahibi rakibinin eksik oyuncularının bulunmasını da fırsata çevirmek isteyip, bu mücadeleden de puan ya da puanlar çıkartıp alt sıralarda kalmak istemeyeceklerdir. Roma’da, Smalling, Santon, Pastore, Cristante ve Zappacosta sakatlık nedeniyle bu deplasmanda forma giyemeyecekler. Serie A’daki bu heyecana, Tek Maç ve Canlı İddaa seçenekleriyle siz de Misli.com’dan bahis yaparak ortak olabilirsiniz.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Roma, ligde 4 maçtır kaybetmiyor.

• İki takımın aralarında oynadıkları son 5 mücadelenin 4’ünde karşılıklı goller oldu.

• Roma’nın son 6 karşılaşmasının 5’i 2,5 Üst bitti.

NE OYNUYORLAR?

Fiorentina – Roma mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağı görüşünde. Diğer öne çıkan bahislere baktığımızda ise 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol seçenekleri ön plana çıkıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR NE DİYOR?

Fiorentina, İnter maçında olduğu gibi kolay teslim olmayacaktır. Roma’daki eksikler maçın sonucuna etki edebilir. Bu sebeple taraf bahsini riskli buluyorum. Alternatif bahislere yönelmekte fayda var. Tercihim TGS 2,3 bahsi olacak.



