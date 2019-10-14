Finike ilk galibiyetini aldı

Ahmet ACAR/FİNİKE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de oynanan maçta Finike Belediyespor, Kınıkspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla ligdeki ilk üç maçını kaybeden Finike Belediyespor, ilk galibiyetini elde ederken. Kınıkspor ise ilk yenilgisini aldı.

Finike Hasyurt Stadı'nda oynanan maçı Salih Benli, Cihad Buyurgan, Furaz Bülgen hakem üçlüsü yönetti. Maç, Finike Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf Finike oldu. Maçın 5. dakikasında Finike'den Recep müsait pozisyonda topu auta attı. 7. dakikadaki Finike atağında hakem penaltı noktasını gösterdi. Ramazan Çabuk'un penaltı vuruşunu Kınık kalecisi Murat kornere attı. Maçın 10. dakikasındaki Finike atağında sağdan yapılan ortaya dokunan Recep takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 17. dakikadaki Finike atağında Çağrı'nın sert şutunu kaleci Murat kurtardı. Maçın 23. dakikasındaki Kınıkspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan attığı sert şutla durumu 1-1 yapan golü kaydetti. Maçın 27. dakikasındaki Finike atağında Recep'in şutu direkten döndü. Dönen topa Haşim'in vuruşu da direğe çarparak auta gitti. 45. dakikadaki Finike atağında Haşim'in sert şutu yandan auta gitti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında Kınıkspor'dan Ferdi'nin şutu üsten auta gitti. 53. dakikadaki Finike atağında Recep net golü kaçırdı. 60. dakikadaki Kınıkspor atağında Gökhan'ın şutunu kaleci Erdinç kornere attı. Maçın 86. dakikasındaki Finike atağında Recep'in ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine, hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Haşim topu ağlara göndererek durumu 2-1 yapan golü attı. Maç 2-1 Finike Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Finike Belediyespor aldığı üç puanla ligde 9. sırada, Kınıkspor da 6 puanla 6. sırada yer aldı.

Maçta Finike Belediyespor'dan Ramazan Çabuk ve Sercan, Kınıkspor'dan Hami, Ege, Şahan ve Mustafa Ozan sarı kart gören futbolcular oldu.

Finike Belediyesporlu futbolcular maçtan sonra Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile sevinç gösterisi yaparak, taraftarları selamladı.

FOTOĞRAFLI