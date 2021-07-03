Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Final Spor'un, teknik ve idari kadro yapılanması belli oldu.

TBL'deki Bursa temsilcisi, 2021-2022 sezonunda da başantrenör Berat Gök yönetiminde parkeye çıkacak. Gök'ün yardımcılıklarını ise Melih Duranlı ve Cihan Orak yapacak. İstatikçi Tolga İz, kondisyoner ise Oğuzhan Güner olarak açıklanırken, takımın masörü ise Nergin Kaya olacak.

Final Spor Basketbol A Takımı'nın genel menajerliğini ise, geçtiğimiz sezon da başarılı işler ortaya koyan Mustafa Kemal Makinacı üstlenecek.

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