Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Konyaspor’a konuk olacak olan Final Spor’da Başantrenör Berat Gök maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istediklerini belirten Berat Gök, ‘’Ligde üst üste şanssız yenilgiler aldık. Covid testleri pozitif çıkan oyunlardan yoksun çıktığımız maçlardan sonra dönüşleri de kolay olmuyor. Ligde bulunduğumuz konumu kesinlikle hak etmiyoruz. Bu nedenle Konyaspor maçı bizim için çok önemli. Kazanıp ilk yarıyı moralli tamamlamak istiyoruz’’ dedi.

Onur Sonsırma transferine de değinen genç çalıştırıcı, ‘’Onur bu ligin en tecrübeli oyuncularından biri. Hem kadro derinliği açısından hem de oyun kurucu pozisyonunda tecrübeli bir ele ihtiyacımız vardı. Onur’un takıma katılması her açıdan bizim için çok önemli. Takımla beraber antrenmanlara katıldı. Konya deplasmanında bizimle beraber olacak’’ ifadelerini kullandı.

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