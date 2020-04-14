Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Corona virüsün yayılma hızını kontrol altına aldıklarını vurgulayan Koca, ''Filyasyon ekiplerimiz ile hastalıkla ilgili temas zincirini tarıyoruz. Bu ekiplerimiz her yeni vakanın temas zincirinin adreslerine doğrudan ulaşmaktadır." dedi.

'Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı'

Filyasyon yönteminin hiçbir ülkenin Türkiye gibi uygulamadığını belirten Bakan Koca, Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun dikkat, titizlik gerektiren bir çalışma olduğunu dışarıdan anlamak zordur.'' dedi.

'Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap veriyor'

Nokta atışı yaparak ilerlediklerini belirten Bakan Koca, ''Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? O kişilere ulaşılıyor, gözlem altına alınıp izole edilip tedavilere başlanıyor. Genel tarama zaten doğru önlem değil, güvenli sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap veriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı filyasyon yerine şikayet üzerine tanı ve tadevi yolunu izliyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da az evvel bahsettiğim vaka artış hızına sahibiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir.'' ifadelerini kullandı.

Bu son dakika gelişmelerinin ardından ''Filyasyon nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Filyasyon yöntemi ne anlama geliyor?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Filyasyon nedir, ne demek?

Tıp hastalığın kaynağını kökünü bulmak anlamına gelen filyasyon hastalığın hangi sebeplerden ötürü oluştuğunu gösterir. Başka bir deyişle kaynak arama, kaynak tarama anlamına gelmektedir.

Bu sayede hastalığın etkisinin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı kontrol edilir. Filyasyon tekniği bulaşıcı hastalıklarla(kuş gribi,kolera gibi) mücadele etmede sağlık çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Filyasyon yöntemi ne anlama geliyor?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.