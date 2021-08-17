Anadolu Efes, Sırp pivot/uzun forvet Filip Petrusev ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2000 doğumlu oyuncu 2.11 boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor.

2020 yılında Gonzaga Üniversitesi'nden mezun olan Petrusev, profesyonel kariyerine ise yine 2020 yılında, ülkesinin Mega Soccerbet takımıyla başladı.

2020 - 2021 sezonunda Mega Soccerbet formasıyla çok başarılı performans gösteren Filip Petrusev, ABA Ligi'nde sezonu 27.8 verimlilik puanı, 23.6 sayı, 7.6 ribaunt, 1.6 asist ve 1.1 blok ortalamaları ile tamamladı.

Bu istatistiklerle ABA Ligi 2020 - 2021 sezonunu verimlilik puanı ve sayı kralı olarak tamamlayan Petrusev; aynı zamanda antrenörler, medya mensupları ve taraftarlar tarafından yapılan oylamalarda "Ligin En Değerli Oyuncusu" (MVP) ve "En İyi Genç Yetenek" olarak seçildi.

Sırbistan Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Basketbol Eleme Turnuvası kadrosunda da yer alan Petrusev, 2021 NBA Draftı'nda ise Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 50. sıradan seçilmişti.

Filip Petrusev, 2017 ve 2018 yıllarında Avrupa şampiyonu olan Sırbistan 18 Yaş Altı Milli Takım kadrolarında da yer almıştı.