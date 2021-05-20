2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grupları için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kura çekimi yapıldı. Kurayla 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvadaki gruplar belli oldu. Kurada, A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile rakip oldu. Ay-yıldızlıların grubundaki maçlar, Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacak.

Ay-Yıldızlılar, maçların Romanya’nın Kaloşvar şehrinde oynanacağı D Grubu’nda yer aldı.

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna Hersek

B Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, Yunanistan

C Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre

D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç