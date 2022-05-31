Pandemi sonrası geçen yaz, uzun bir sürenin ardından geri dönüş yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3.'lüğü sonrası ülkemizi temsil ettiği Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bize büyük heyecan yaşatmış, ardından Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı. Yaklaşık 8 aylık lig arası sonrası, Filenin Sultanları, yine yoğun bir program için bir araya geldi. Mayıs ayının ortasında kampa giren Ay-Yıldızlılar, 2022 sezonunu yine Milletler Ligi'yle açtı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ay yıldızlı ekip, hücumda pasör çaprazlarının sayılarıyla 12-7'lik üstünlükle molaya girdi. Setin devamında tempoyu düşürmeyen ay yıldızlılar, ilk seti 25-20 kazandı.

Filenin Sultanları ikinci sette, savunmada önemli performanslar sergiledi. Hücumda rakibini durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, üst üste sayılarla skoru 22-17'ye getirdi. Setin sonunda da hata yapmayan Filenin Sultanları, 25-19 skorla ikinci seti de alarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf konuk İtalya oldu. Ancak oyundaki dengeyi hemen kuran milliler, kaptan Eda'nın servis sayısıyla skoru 13-13'e getirdi. 13-13'ün ardından iyi savunma yapan Filenin Sultanları, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Ankara'da konuk ettiği İtalya'yı taraftar desteğini arkasına alarak 3-0'la geçen Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası için önemi artan Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Guidetti'nin öğrencileri, 2. maçını 3 Haziran Cuma günü Çin ile oynayacak.

12,000 biletli seyircinin izlediği mücadelede millilerde en skorer isim 15 sayıyla Hande Baladın olurken, ona Ebrar Karakurt 14, Eda 10, Saliha ve Zehra 8, Cansu 1 sayıyla katkı sağladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da tribünden izledi.

Karşılaşma öncesinde TVF Başkanı Üstündağ, milli takım kariyerini sonlandıran Naz Aydemir Akyol’a milli takımda gösterdiği üstün başarılar ve değerli hizmetleri için teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.





1. Set Sonucu: İtalya 20-25 Türkiye









2. Set Sonucu: İtalya 19-25 Türkiye









3. Set Sonucu: İtalya 19-25 Türkiye









Ankara'daki finaller 13-17 Temmuz'da

Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 maç yapacak, İtalya engelini aşan milliler, sırasıyla; Çin, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland 3-0 Bulgaristan

18.30 Türkiye 3-0 İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika