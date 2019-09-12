Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup oldu.

12 Eylül 2019, Perşembe 20:02
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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup

Türkiye, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da bulunan Dvorana Center Stozice’de oynanan mücadelede Milli takım, rakibine 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25‘lik setlerle 3-1 yenildi.

Filenin Efeleri, C Grubu’ndaki 2'nci maçında yarın, TSİ 18.30’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

SALON: Dvorana Center Stozice

HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)

TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, İzzet, Faik Samed, Adis, Yiğit, Burak (L) (Batuhan, Burak, Volkan (L), Vahit Emre, Arslan, Metin, Doğukan)

RUSYA: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov, Golubev (L) (Semyshev, Andreev (L), Butko)

SETLER: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25

SÜRE: 1 saat 34 dakika (20', 28', 25', 21')

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