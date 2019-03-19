Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün globalleşme projesi kapsamında soluğu Uzak Doğu’da almıştı. Japonya’daki temaslarının ardından Malezya’ya geçiş yapan Başkan Fikret Orman, çalışmalarla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

İlk olarak kulübün olumsuz durumda bulunan mali tablosuyla ilgili konuşan Başkan, “Ligde ekonomik açıdan sıkıntı çekmeyen kulüp mü var! Ödemelerde gecikmeler oldu. Konuyu oyuncularla konuşup izah ettik. Anlayış gösterirler. Burada kimsenin parası kalmadı, kalmaz. Beşiktaş’ın geleceği için Japonya, Malezya ve Çin gibi ülkelerde projeler üretiyoruz. Global kaynak peşindeyiz. Türki cumhuriyetlerle de temaslarımız var” sözlerini sarf etti.

‘Yeniden seçilirsek...’

Sezon sonunda Beşiktaş’la yollarını ayıracak olan Şenol Güneş’in yerini doldurmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Orman, “Yeni hoca konusunda önümüzde uzun bir vakit var. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kongreye kadar görüşmeleri bizzat ben yapacağım. Biz yeniden seçilirsek yeni hoca Mayıs başındaki kongrenin ardından imzalar. Şimdiki en büyük hedefimiz sezonu Şampiyonlar Ligi potası içerisinde kapatmak” yorumunu yaptı.

'Kagawa ile anlaşacağız'

Takımın sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan kiralanan Japon yıldızı Shinji Kagawa ve Torino’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Adem Ljajic için de konuşan Başkan, “Kagawa’yla devam etmek istiyoruz. Bunu kendisine de söyledik. Lig bitiminde anlaşacağımızı umuyorum. Ljajic de kalmak istiyor. Elbette son kararı yeni teknik direktörümüzle birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım