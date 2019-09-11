'FIFA’da oynarken gerçeğe dönüştü!’

Sarı-Lacivertli ekibin gelecek vaat eden yeteneği Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon süre alamadığı gerekçesiyle ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.

11 Eylül 2019, Çarşamba 06:01
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'FIFA’da oynarken gerçeğe dönüştü!’

Hollanda basınına konuşan genç oyuncu, “Süre alamıyordum. Hollanda genç takımı, başka bir yere kiralanmamı istedi. Ben de menacerimle beraber Hollanda ve Belçika’daki seçeneklere baktım. Önceliğim daha fazla oynamaktı. Kulübede oturduğunuzda sezon çok uzun geçiyor. Ersun Yanal ile bu sezon daha farklı oldu. Sezon öncesi kamp çok iyi gitti. Bayern’e rakip oldum, Real Madrid’e karşı çıktım, Marcelo ile karşılıklı oynadım. Bunu ancak FIFA oynarken görebilmiştim. Şimdi gerçek oldu. Her zaman kendime güvendim ve karşılğını alıyorum” dedi.

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