'FIFA’da oynarken gerçeğe dönüştü!’

Hollanda basınına konuşan genç oyuncu, “Süre alamıyordum. Hollanda genç takımı, başka bir yere kiralanmamı istedi. Ben de menacerimle beraber Hollanda ve Belçika’daki seçeneklere baktım. Önceliğim daha fazla oynamaktı. Kulübede oturduğunuzda sezon çok uzun geçiyor. Ersun Yanal ile bu sezon daha farklı oldu. Sezon öncesi kamp çok iyi gitti. Bayern’e rakip oldum, Real Madrid’e karşı çıktım, Marcelo ile karşılıklı oynadım. Bunu ancak FIFA oynarken görebilmiştim. Şimdi gerçek oldu. Her zaman kendime güvendim ve karşılğını alıyorum” dedi.