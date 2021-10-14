FIFA’da gündem Dünya Kupası

İsrail medyasına konuşan Infantino, Dünya Kupası’nda reform çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "2026’da ilk kez 48 takımlı Dünya Kupası’nı zaten yapacağız. Sonraki turnuvanın iki veya dört yılda bir düzenlenmesi konusunu ise görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

FIFA Dünya Kupası’nın daha sık düzenlenmesi halinde değerinin azalacağı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Infantino, "Dünya Kupası ve benzeri organizasyonlar, sihirli turnuvalardır ve bu yüzden daha sık düzenlenmesi, değerini daha da artırır. Turnuvaların prestiji, sıklıkla düzenlenmesine göre değil, kalitesine göre belirlenir. Super Bowl, Wimbledon ve Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlar, her yıl düzenleniyor. Herkes bu turnuvaları heyecanla bekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesine karşı çıkan UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği sürecini hafta içinde başlattığını duyurmuştu. FIFA Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi halinde, iki turnuvanın birbiriyle aynı yıl düzenlenmesi riski de bulunuyor.

ANKARA (AA)