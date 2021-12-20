FIFA ile UEFA arasında Uluslar Ligi anlaşmazlığı!

UEFA ve CONMEBOL'un yeni Uluslar Ligi projesi, FIFA'yı harekete geçirmiş durumda. Daily Mail'in haberine göre uluslarlarası maç takviminin kontrolünü elinde tutmak isteyen FIFA, bu yeni projeyi engellemek için hazır.

211 ulusal federasyon, FIFA'nın düzenleyeceği bir online konferansa katılmaya hazırlanıyorlar. Buradaki konu ise 10 Güney Amerika ülkesinin de katılımıyla 2024'te başlayacak yeni Uluslar Ligi formatı olacak.





UEFA ve Güney Amerika'nın konfederasyonu CONMEBOL'un arasındaki anlaşmaya futbolun geri kalan paydaşlarının karşı olduğu ve bunun bir ikilik yaratabileceği düşüncesi hakim. FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı olan UEFA ile CONMEBOL'un bu tarz bir turnuva yaratacak olması kabul görmüş değil.

Avrupa Süper Ligi'ne benzetiliyor

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sezon başında Avrupa Süper Ligi projesiyle ortaya çıkmışlardı ve UEFA, buna net bir tavırla karşı durmuştu. Şimdi ise UEFA'nın benzer bir projeye milli takımlar düzeyinde imkan sağladığı ifade ediliyor.

FIFA, iki yılda bir Dünya Kupası projesini yeniden ortaya koymaya ve bunun için uluslararası federasyonları ikna etmeye hazırlanıyor.

UEFA'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Zbigniew Boniek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projeyi duyurmuştu. Boniek, "2024'ten itibaren CONMEBOL takımları da Uluslar Ligi'ne katılacak. Hangi formatta olacak henüz bilmiyoruz fakat CONMEBOL ile UEFA arasında işbirliği konusunda bir mutabakat imzalandı ve 2024'ten itibaren onların takımları da Uluslar Ligi'nde oynayacak" ifadelerini kullanmıştı.



