Son dakika haberi | Corona virüsü pandemisi sonrası 2019-2020 sezonunun boyu hemen hemen tüm ligler gibi Süper Lig'de de uzarken 2020-21 sezonu öncesi transfer dönemlerinin ya da bir başka adıyla transfer penceresinin ne zaman açılacağı ya da ne zaman aktif olacağı merak konusuydu.

FIFA sitesi üzerinden yeni transfer tarihlerini belirledi. Türkiye için 2020-21 sezonu transfer dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 22 eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Kış transfer dönemi ise her zaman olduğu gibi 1.1.2021 ile 28.01.2021 tarihinde gerçekleşecek.



