Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olmak üzere toplam beş ağır suçlama yöneltilen Benjamin Mendy, 10 Eylül'de mahkeme karşısına çıkmıştı. Fransız futbolcunun tutukluluk halinin yıl sonuna kadar devam etmesine karar verilmişti.

Parmaklıklar arkasında bulunan Mendy'nin adı yeşil sahaların ardından dijital ortamdan da silinecek. Popüler futbol oyunu FIFA'nın yapımcısı EA Sports, Mendy'yi oyundan çıkarma kararı aldı.

Standart sürümü 1 Ekim'de piyasa sürülecek olan serinin son oyunu FIFA 22, birkaç gün önce erken erişim hakkına sahip oyunseverlerin beğenisine sunulmuştu.





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